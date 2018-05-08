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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
07:41  08 мая 2018 0

США ударят санкциями по российской «оборонке»

Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., армия, вооружение, заряды системы залпового огня ураган
Против поставщиков ОПК России могут ввести санкцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Америка предложила вводить санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Инициатива содержится в законопроекте об оборонном бюджете Штатов на 2019 год, опубликованном на сайте комитета палаты представителей по делам вооруженных сил конгресса США.

Согласно документу, американского президента наделят возможностью вводить различные ограничения в отношении лиц, оказывающих поддержку российской промышленности в сфере разработки или производства основного военного оборудования и высокотехнологичного традиционного вооружения. Также предлагается вводить санкции в отношении властей «стран-спонсоров терроризма, которые покупают подобное оружие у России».

Президенту позволяют не вводить санкции, если они противоречат интересам национальной безопасности США или если структуры смогут доказать, что находятся в процессе прекращения сотрудничества с РФ в военной сфере. В таком случае применение санкций можно будет отложить на 180 дней.

Американские санкции против российского ОПК вступили в силу в 2017 году, согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Под ограничительные меры также попадали страны, которые закупают российское вооружение. На фоне санкций против России между Пентагоном и конгрессом США может разгореться борьба, писала «Национальная служба новостей». В конгрессе предложили освобождать от антироссийских санкций американских партнеров, покупающих вооружение у РФ, однако в Пентагоне эти действия расценили как попытку республиканцев задобрить президента Штатов и помочь ему угодить президенту России.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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