Новая версия автомата Калашникова меньше, легче и надежнее в сравнении со старой винтовкой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты из США считают модернизированный автомат Калашникова АК-203 лучшим огнестрельным оружием в своем виде. «Смертоносная» винтовка станет заменой индийскому автомату INSAS. Об этом заявило американское издание The National Interest.

Автор статьи, журналист Марк Епископос, считает, что российские АК-203, названные «смертоносными», станут заменой винтовкам INSAS, которые стоят на вооружении индийских ВС с 1998 года, передает «Пятый канал».

По словам американского журналиста, новая версия автомата Калашникова меньше, легче и надежнее в сравнении со старой винтовкой. Также АК-203 может работать в экстремальных погодных условиях при любых температурах. Модель обладает регулируемым прикладом, полимерными вставками и устройством, на которое можно крепить разные виды прицелов. Такие характеристики делают обновленный автомат Калашникова универсальным, сообщает телеканал 360.

Завод по производству АК-203 открылся в Индии в начале марта. Помимо выгоды для Индии, которая нашла замену старым винтовкам INSAS, пользу сможет извлечь и Россия — совместное оружейное предприятие может стать отправной точкой для прорыва на индийский рынок.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году эксперты из США признали автомат Калашникова одним из лучших видов автоматического оружия в мире. Винтовка была разработана в 1970 году советским конструктором Михаилом Калашниковым и принята на вооружение в СССР в 1974 году. В настоящее время оружие используют в большинстве стран Восточной Европы, а также и Азии и Африки.