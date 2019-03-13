Главную улицу Тюмени ждет большая реконструкция

Таким стал сквер на улице Республики, который общественники не смогли спасти от строительства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Улицу Республики в Тюмени хотят существенно расширить на участке от Пермякова до Ялуторовского тракта. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города уже приступили к разработке документации по объекту.

«В рамках проектирования объекта будет рассматриваться возможность увеличения числа полос движения до шести в обоих направлениях (сейчас на одной из главных улиц города четыре полосы — прим. ред.). Ориентировочные сроки выполнения строительно-монтажных работ — 2022—2023 годы», — говорится в ответе профильного департамента на запрос «URA.RU». Работы начнутся после разработки проектной документации, получения положительного экспертного заключения и определения источника финансирования.

Член региональной Общественной палаты Альберт Фахрутдинов пока не успел ознакомиться с проектом, но заметил, что расширение проезжей части в Тюмени очень часто происходит за счет ликвидации газонов с деревьями и кустарниками. «Здания же невозможно сносить, а газоны можно. В 90% случаев именно так и происходит. Любое уничтожение деревьев плохо влияет на город. Особенно с учетом того, что в Тюмени серьезный дефицит насаждений: вместо 16 кв. м. на человека приходится лишь 4,5 кв. м.», — сказал Фахрутдинов. Вдоль улицы Республики от Пермякова до Монтажников по обеим сторонам дороги высажены деревья, разбит сквер Изыскателей. Редакция «URA.RU» пыталась связаться со специалистами департамента для уточнения планов по расширению дороги и возможной вырубке деревьев, но на звонок в ведомстве не ответили.

Как ранее писало «URA.RU», в 2018 году на улице Республики для строительства универсального рынка рядом с рынком «Привоз» вырубили несколько сотен деревьев. Активисты пытались остановить вырубку, но у них ничего не получилось.