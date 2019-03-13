В Зауралье определили, кто отберет кандидатов на должность мэра Кургана

Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Кургана возглавит вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Такое решение принял врио губернатора региона Вадим Шумков, сообщили «URA.RU» собственные источники, близкие к правительству области.
Помимо этого, в состав конкурсной комиссии решением главы Зауралья вошли сотрудники аппарата губернатора Владимир Саблин (управление внутренней политики) и Ольга Бабунова (правовое управление), а также директор курганского филиала РАНХиГС, заместитель председателя общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов. Комиссия должна состоять из восьми человек, однако губернатор назначает только половину ее членов. Получить оперативные комментарии в пресс-службе губернатора не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что от Курганской городской думы в конкурсную комиссию войдут депутаты Юрий Истомин и Илья Назаренко, а также представители аппарата главы города и Курганской городской думы Полина Конышева и Инесса Раченок. Депутат от КПРФ Яков Сидоров предлагал включить его в состав конкурсной комиссии, но не нашел поддержки коллег.
Документы от желающих принять участие в конкурсе на должность главы Кургана будут приниматься с 15 по 25 марта. 4 апреля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. После этого Курганская городская дума тайным голосованием выберет нового мэра.