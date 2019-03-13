Стали известны подробности избиения главреда ямальской газеты за домогательства

Очевидцы рассказали, что главреда били два человека Фото: depositphotos.com © URA.RU

В конфликте между главным редактором салехардской газеты «Полярный круг» Дмитрием Фоминым и бизнесменом Александром Супруном появились новые детали. Выяснилось, что в потасовке, после которой главред оказался в больнице с травмой головы и сломанной ногой, участвовал охранник местного ночного клуба Игорь Белоусов. Это следует из материалов уголовного дела, заведенного на бизнесмена. Документы имеются в распоряжении «URA.RU».

Драку, произошедшую между Фоминым и Супруном, согласно документам, видела некая Ольга Копейкина. Она в этот момент проходила мимо. «Супрун наносил удары руками в область лица Фомину, который ставил блоки своими руками, после чело Фомин упал „на корячки“. В этот момент к ним подбежал Белоусов, который нанес удар ногой по ногам Фомину, который окончательно упал на асфальт», — сообщила Копейкина во время одного из допросов в полиции.

При этом разнятся показания свидетельницы о том, бил ли кто-то Фомина, когда он уже оказался на земле. Сначала она утверждала, что больше Фомина не били, а подняли на ноги и помогли сесть в машину. После сообщила полиции, что Супрун и Белоусов били Фомина по разным частям тела, когда он уже лежал на земле. Что из этого правда — придется разбираться судье.

Александр Супрун в полиции сообщил, что сам пытался ударить Фомина ногой, когда тот упал на землю, но подбежавший к ним Белоусов его остановил.

Главред салехардской газеты Дмитрий Фомин пока отказывается как-либо комментировать все произошедшее. Как ранее уже рассказывало «URA.RU», в документах есть показания Фомина, в которых он утверждал, что сам споткнулся и получил травмы при падении, однако позже он свои показания изменил.

Как ранее рассказывало «URA.RU», Супрун решил выяснить отношения с Фоминым, потому что главред газеты домогался и отпускал пошлые шутки в адрес его супруги. Разговор перешел в потасовку. Согласно показаниям Супруна, после потасовки мужчины мирно разошлись, но в тот же день к предпринимателю приехал помощник главы администрации Дмитрий Кашников и предложил Спуруну заплатить избитому главреду три миллиона рублей, чтобы глава города Иван Кононенко «замял» дело, в противном случае его ждет уголовное преследование. Супрун отказался, и теперь ему грозит серьезный реальный срок. В беседе с журналистом агентства он заявил, что «тяжелую» статью ему вменяют из-за дружеских отношений Фомина и главы администрации Ивана Кононенко. Отметим, что Александр Супрун ранее уже был судим и отбывал срок за фальшивомонетничество.

В мэрии Салехарда пока не прокомментировали ситуацию.