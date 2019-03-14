В эти часы в Кургане проходит беспрецедентное для региона мероприятие: в Зауралье съехались сотни высоких гостей, среди которых чиновники и представители сферы образования всех регионов УрФО. Самый важный гость — заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.
«Вместе с заместителем министра работает группа экспертов ведомства, Фонда новых форм развития образования, Федерального института оценки качества образования, руководители органов власти сферы образования всех субъектов Уральского федерального округа», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Курганской области.
Основным мероприятием в рамках визита замминистра стало совещание по реализации в УрФО национального проекта «Образование». Оно началось с получасового выступления Раковой, во время которого в зале сохранялось полное молчание. Тишина прервалась лишь раз — когда высокопоставленная чиновница пообещала, что к 2024 году учителя будут тратить на отчеты 0% своего рабочего времени. Это вызвало в зале аплодисменты, а участники стали активно обсуждать заявление. Такого оживления не было, даже когда Ракова заговорила о совершенствовании системы оплаты труда учителей. Кроме того, по словам чиновницы, в ближайшее время профильное школьное образование перестанет быть профильным и больше внимания будут уделять развитию креативности.
«Такие установочные совещания мы проводим в каждом федеральном округе. Хочу отметить, что именно на этом совещании та аудитория, которая приехала, это аудитория крайне заинтересованная, крайне профессиональная. Люди действительно хотят изменений», — заявила по итогам совещания Ракова. «В регионе уже начинаются изменения в рамках нацпроекта», — поддержал ее врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. В качестве примера он привел строительство новых детских садов, которое уже идет в регионе. Кроме того, в области ожидают открытия двух тысяч новых учебных мест в школах. «Но для нас нацпроект — это не просто новые стены и не только деньги. Это сам дух образования, на который необходимо посмотреть немного по-новому», — добавил глава региона.
Несмотря на беспрецедентно большое число участников, гости мероприятия сошлись во мнении, что его организация была на достаточно высоком уровне. «Некоторые нюансы были вызваны лишь сжатыми сроками визита замминистра, из-за которых в программу пришлось оперативно вносить изменения», — поделился с «URA.RU» один из организаторов мероприятия.
Отметим, что десант высокопоставленных гостей в Курганской области продолжится и в пятницу, 15 марта. В этот день в Зауралье на совещание прибудут губернаторы всех регионов УрФО во главе с полпредом Николаем Цукановым.