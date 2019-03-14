Марина Ракова провела в Кургане окружное совещание по реализации нацпроекта «Образование» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В эти часы в Кургане проходит беспрецедентное для региона мероприятие: в Зауралье съехались сотни высоких гостей, среди которых чиновники и представители сферы образования всех регионов УрФО. Самый важный гость — заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

«Вместе с заместителем министра работает группа экспертов ведомства, Фонда новых форм развития образования, Федерального института оценки качества образования, руководители органов власти сферы образования всех субъектов Уральского федерального округа», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Курганской области.

Замминистра привезла с собой целую группу экспертов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основным мероприятием в рамках визита замминистра стало совещание по реализации в УрФО национального проекта «Образование». Оно началось с получасового выступления Раковой, во время которого в зале сохранялось полное молчание. Тишина прервалась лишь раз — когда высокопоставленная чиновница пообещала, что к 2024 году учителя будут тратить на отчеты 0% своего рабочего времени. Это вызвало в зале аплодисменты, а участники стали активно обсуждать заявление. Такого оживления не было, даже когда Ракова заговорила о совершенствовании системы оплаты труда учителей. Кроме того, по словам чиновницы, в ближайшее время профильное школьное образование перестанет быть профильным и больше внимания будут уделять развитию креативности.

Марина Ракова заявила, что реализацию национального проекта в регионах начнут строго контролировать уже с этого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Такие установочные совещания мы проводим в каждом федеральном округе. Хочу отметить, что именно на этом совещании та аудитория, которая приехала, это аудитория крайне заинтересованная, крайне профессиональная. Люди действительно хотят изменений», — заявила по итогам совещания Ракова. «В регионе уже начинаются изменения в рамках нацпроекта», — поддержал ее врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. В качестве примера он привел строительство новых детских садов, которое уже идет в регионе. Кроме того, в области ожидают открытия двух тысяч новых учебных мест в школах. «Но для нас нацпроект — это не просто новые стены и не только деньги. Это сам дух образования, на который необходимо посмотреть немного по-новому», — добавил глава региона.

Вадим Шумков рассказал, чего ждут регионы от нацпроекта. В частности, нужно менять дух образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подводя итоги, Ракова отметила, что люди ждут изменений. И эти изменения произойдут благодаря нацпроекту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на беспрецедентно большое число участников, гости мероприятия сошлись во мнении, что его организация была на достаточно высоком уровне. «Некоторые нюансы были вызваны лишь сжатыми сроками визита замминистра, из-за которых в программу пришлось оперативно вносить изменения», — поделился с «URA.RU» один из организаторов мероприятия.

Совещание проходило во Дворце детского и юношеского творчества, капитально отремонтированном в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди участников совещания — чиновники и педагоги (на фото — директор гимназии №47 Кургана Ольга Баланчук и директор департамента соцполитики Кургана Игорь Постовалов) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отметим, что десант высокопоставленных гостей в Курганской области продолжится и в пятницу, 15 марта. В этот день в Зауралье на совещание прибудут губернаторы всех регионов УрФО во главе с полпредом Николаем Цукановым.

Перед совещанием состоялась рабочая встреча Раковой и Шумкова, одной из тем которой также стала реализация нацпроекта «Образование» Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Делегатов встречали у входа во дворец детского и юношеского творчества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на большое число участников совещания, в зале места достались всем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для участников совещания работал буфет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению гостей, Курган с честью выдержал многочисленный десант гостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU