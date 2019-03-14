Полпреда Цуканова и уральских губернаторов пригласят в любимое место экс-главы Зауралья Кокорина

Николая Цуканова ждут в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане готовятся к приезду уральского полпреда Николая Цуканова и глав соседних регионов на совещание 15 марта. «URA.RU» стали известны подробности программы визита.

Чтобы успеть в Курган к началу совещания, полпред затемно выедет на автомобиле из Екатеринбурга, а кормить высоких гостей будут в загородном стрелковом клубе — месте, где любил проводить время экс-губернатор Алексей Кокорин.

Николай Цуканов по уже сложившейся традиции приедет в Курган на автомобиле (его предшественник Игорь Холманских предпочитал летать самолетом). По данным источников агентства, его будут встречать руководители курганских силовых структур на въезде в город около девяти утра. Начало совещания запланировано на 10:15, однако перед этим полпреду предложат осмотреть выставку продукции курганских машиностроительных заводов. Технику пригонят на центральную площадь перед правительством региона.

Тема самого совещания, по данным инсайдеров, несколько раз менялась, однако общее направление осталось прежним — как сообща вывести Курганскую область из статуса депрессивной территории. Как ожидается, дискуссия губернаторов на эту тему продлится три часа. После этого участников совещания пригласят в стрелковый клуб на обед.

По данным источников агентства, в Курган планируют приехать все уральские губернаторы. Большинство из них, по данным инсайдеров, приедут, как и полпред, в день совещания. Также ожидается, что губернатор ХМАО Наталья Комарова выступит с докладом о региональном опыте переработки твердых коммунальных отходов.