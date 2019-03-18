Полиция заподозрила помощника главы Салехарда в крупном вымогательстве

Полиция начала новые проверки в рамках уголовного дела о избиении главного редактора салехардской газеты «Полярный Круг» Дмитрия Фомина. Следователи проверяют показания бизнесмена Александра Супруна, который участвовал в драке с главным редактором, сообщили «URA.RU» в Салехардском отделе ОМВД. Супрун заявил, что помощник главы администрации Салехарда Дмитрий Кашников предлагал «замять» дело за 3 миллиона рублей.
Александр Супрун собирался выяснить отношения с Дмитрием Фоминым, потому что главред газеты домогался супруги бизнесмена. В результате потасовки Фомин оказался в больнице с травмой головы и сломанной ногой.
По показаниям Супруна, после драки мужчины разошлись мирно и без претензий. Однако после этого к Супруну приехал помощник главы администрации города Дмитрий Кашников. Он предложил заплатить Фомину 3 миллиона рублей за моральный и физический вред, в противном случае грозил предпринимателю уголовным делом. Супрун от предложения отказался. Исходя из показаний бизнесмена и его супруги в полиции, разговор Кашникова с Супруном видели еще несколько человек. Однако суть этой беседы всем известна только со слов самого Супруна.
В настоящее время полиция расследует уголовное дело в отношении Александра Супруна. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, по версии силовиков, в драке мог участвовать еще один человек, который помогал бизнесмену и также нанес несколько ударов Фомину.