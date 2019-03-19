Тюменский центр для пожилых людей и инвалидов закупил 5900 банок красной икры

Центр «Красная гвоздика» в Тюмени закупил 5900 банок икры. На эту покупку в учреждении, которое специализируется на работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, выделили 1 миллион 433 тысячи рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Закупка прошла. Тендер выиграла компания ООО «Мария-Тюмень», которая представила наименьшую стоимость поставки», — заявили в разговоре с «URA.RU» в АУ СОН Тюменской области «Центр «Красная гвоздика», но из-за отсутствия директора на рабочем месте не смогли сказать, появится ли икра на столах инвалидов и пожилых людей. Известно, что «Красную гвоздику» также посещают обычные тюменцы. Стоимость проживания в санатории за сутки начинается от 2200 рублей.
Согласно документам, компания должна будет поставить красную икру лососевых рыб в банках по 100 или 150 граммов. Среди требований, предъявляемых к продукту: икринки должны быть чистые, целые, однородные по цвету, без пленок и сгустков крови, упругие, со слегка влажной или сухой поверхностью.
Цена одной банки красной икры по контракту составит 243 рубля.