Во ФСИН назвали причины пожара в колонии, где сидел племянник Деда Хасана

В поселке Харп (ЯНАО) около часа дня 18 марта на территории хоздвора в исправительной колонии (ИК) №3, загорелась крыша. Об этом сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УФСИН округа.
«По предварительным данным, это произошло от перегрева дымовой трубы кузничной печи, которое затем перешло в возгорание крыши», — сообщила врио начальника пресс-службы ведомства Людмила Исакова.
Во время беседы она рассказала, что к локализации очага возгорания были привлечены пожарные расчеты ведомственной пожарной части ИК №3 и ИК №18, а также спецавтомобиль и пожарный расчет МЧС поселка. Она также уточнила, что из кузницы и ближайших помещений осужденных сняли с работ. Пострадавших и попыток побега не было. Был поднят весь состав сотрудников ИК №3, они обеспечивали надзор за осужденными.
Ранее «URA.RU» сообщило о пожаре на территории ИК №3 в Харпе. В этой колонии сидел криминальный авторитет, вор в законе Георгий Акоев (больше известный как Гия Свердловский). Он приходится внучатым племянником деду Хасану — лидеру криминальной России, застреленному снайпером 16 января 2013 года в центре Москвы.