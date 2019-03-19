18 марта 2019
17 марта 2019
15 марта 2019

Во ФСИН назвали причины пожара в колонии, где сидел племянник Деда Хасана

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 12:19
Размер текста
-
17
+
Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарный, пожар, мчс, тушение пожара
Пострадавших и попыток побега не былоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Харп (ЯНАО) около часа дня 18 марта на территории хоздвора в исправительной колонии (ИК) №3, загорелась крыша. Об этом сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УФСИН округа.

«По предварительным данным, это произошло от перегрева дымовой трубы кузничной печи, которое затем перешло в возгорание крыши», — сообщила врио начальника пресс-службы ведомства Людмила Исакова.

Во время беседы она рассказала, что к локализации очага возгорания были привлечены пожарные расчеты ведомственной пожарной части ИК №3 и ИК №18, а также спецавтомобиль и пожарный расчет МЧС поселка. Она также уточнила, что из кузницы и ближайших помещений осужденных сняли с работ. Пострадавших и попыток побега не было. Был поднят весь состав сотрудников ИК №3, они обеспечивали надзор за осужденными.

Ранее «URA.RU» сообщило о пожаре на территории ИК №3 в Харпе. В этой колонии сидел криминальный авторитет, вор в законе Георгий Акоев (больше известный как Гия Свердловский). Он приходится внучатым племянником деду Хасану — лидеру криминальной России, застреленному снайпером 16 января 2013 года в центре Москвы.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...