В колонии произошел пожар (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале произошел пожар на территории колонии в Харпе, где ранее сидел вор в законе Гия Свердловский. О происшествии сообщили в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «Пожар в Харпе, в колонии», — написал пользователь.

В пресс-службе окружного управления МЧС сообщили, что не готовы прокомментировать ситуацию, и предложили позвонить в управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В УФСИН региона дежурный сообщил, что предоставит информацию позднее. «Без комментариев. Позвоните позже», — ответили на звонок агентства. В самой колонии не ответили на звонок. Факт происшествия в колонии №3 «URA.RU» подтвердили в противопожарной службе округа. «Это режимный объект. У них своя противопожарная охрана есть. Мы выезжали просто в помощь. От нас выезжали пять человек и одна машина», — заявили в ведомстве. По некоторым данным, в колонии загорелась кузнечная мастерская.

Добавим, что ранее в ИК №3 сидел криминальный авторитет, вор в законе Георгий Акоев (больше известный как Гия Свердловский). Он приходится внучатым племянником деду Хасану — лидеру криминальной России, застреленному снайпером 16 января 2013 года в центре Москвы. К середине «нулевых» Гию стали называть «смотрящим» за этническими группировками в Свердловской области и правой рукой представителя Хасана на Урале — вора в законе Тимура Свердловского (Темури Мерзоева, скончавшегося в январе 2014 года в столичной клинике).