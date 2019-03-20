Сделка «НОВАТЭКа» принесет в бюджет Ямала 18,5 миллиарда рублей

Благодаря сделке «НОВАТЭКа» Ямал получил солидную бюджетную прибавку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сделка компании «НОВАТЭК» по продаже акций иностранным партнерам принесет в бюджет Ямала порядка 18,5 миллиарда рублей дополнительных доходов. Об этом рассказали представители департамента финансов региона на бюджетном комитете Заксобрания во время рассмотрения соответствующих поправок в региональный бюджет.

«Всего доходную часть бюджета планируется увеличить на 20,5 миллиарда рублей. Большая часть этих денег, около 18,5 миллиарда, это дополнительные поступления по налогам от крупнейшего налогоплательщика в результате сделки по продаже акций иностранным партнерам», — рассказал депутатам первый замглавы департамента финансов Ямала Андрей Захаров и подтвердил, что речь идет о компании «НОВАТЭК». Общий размер бюджета ЯНАО при этом вырастет до 195,7 миллиарда рублей.

Подробности сделки он не уточнил. По всей видимости, речь может идти о продаже 10% акций компании «Арктик СПГ 2», принадлежащей «НОВАТЭКу», которые в начале марта приобрела французская компания Total.

Дополнительные доходы было решено перераспределить на самые важные для региона сферы и программы. Дополнительное финансирование планируется пустить на ремонт и строительство дорог, строительство социальных объектов, спорткомплексов, детских садов, а также на жилье для программы переселения и другие сферы. Соответствующие поправки в региональный бюджет парламентарии должны рассмотреть на очередном заседании 21 марта.

«НОВАТЭК» — один из стратегических партнеров Ямала. Компания построила в округе крупнейший в России завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ», а в данный момент собирается строить завод «Арктик СПГ 2». Важность этих проектов для всей страны отмечал президент Владимир Путин, который лично присутствовал на официальном запуске первого завода на Ямале.