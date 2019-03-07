Французская компания Total, которая 3 марта получила 10% акций в проекте «Арктик СПГ — 2» «НОВАТЭКа», не попадет под американские санкции. Такой версией событий с корреспондентом «URA.RU» поделился глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
По информации пресс-службы «НОВАТЭКа», продажа 10% акций проекта французской Total была закрыта 3 марта. По мнению эксперта, данная сделка не попадет под американские санкции. «Санкции не несут обратной силы. Если сделка закрыта, то какие могут быть санкции? Они могут иметь отношение только к перспективным российским проектам», — пояснил Пасечник.
Также он уточнил, что сделка между «НОВАТЭКом» и Total была закрыта без одобрения правительственной комиссии. «Это плановая сделка. ФАС хотела выставить ее на правовую комиссию, но, видимо, было достаточно юридических оснований, чтобы этого не делать. Насколько мне известно, такую процедуру проходят сделки, которые касаются не 10% в доле, а стратегических пакетов — блоков свыше 25 или 30%. В данном случае это не тот уровень, который выносится на правовую комиссию», — отметил глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.
Ранее эксперт высказывал опасения, что антироссийский проект санкций Конгресса США может подорвать развитие ямальских проектов «НОВАТЭКа» по сжижению природного газа (СПГ) — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2». Проект закона предполагает ограничения в отношении инвесторов в российские СПГ-проекты.
Также Пасечник уточнил, что другому нефтегазовому концерну, «ЛУКОЙЛу», у которого, по версии ряда СМИ, есть доли в зарубежных проектах, не стоит опасаться антироссийских санкций. «Американцы акцентируют внимание на проектах „Роснефти“ и „Газпрома“ в большей степени (госпредприятия), а коммерческие проекты „ЛУКОЙЛа“ и „НОВАТЭКа“ их не так интересуют. Не думаю, что [у них] могут возникнуть какие-то сложности», — уточнил глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.