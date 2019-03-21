Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лично поздравил победителей международных спортивных состязаний Дмитрия Колготина и Людмилу Арутюнян и поблагодарил за их победы. Своими впечатлениями от встречи и планами по развитию спортивной инфраструктуры глава региона поделился на своей странице в соцсети Instagram.
«Встретился с нашими чемпионами — Дмитрием Колготиным и Людмилой Арутюнян. Поздравил их с победами и поблагодарил за то, что Курганская область с ними звучит гордо. Умнички!», — написал Шумков. Колготин, как ранее сообщало «URA.RU», стал победителем XXIX Всемирной зимней универсиады в составе сборной России по хоккею. В финальном матче он забил решающую шайбу в ворота соперника — команды Словакии. Арутюнян, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва № 1, завоевала золото чемпионата мира по спорту глухих в дисциплине «легкая атлетика в помещениях» в эстафете 4 по 400 метров.
По словам главы Зауралья, до конца 2019 года планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы в Мишкино и Петухово. В следующем году планируется начать строительство такого же комплекса в Шумихе. Кроме того, планируется поставить около 10 новых хоккейных площадок в различных муниципальных образованиях региона, а в Шадринске начнут возводить ледовую арену.
«Поставим в этом году 10 новых крупных спортивных площадок в муниципалитетах, три площадки поменьше и 30 новых небольших спортплощадок встанет у наших школ», — добавил Шумков. Кроме того, в ближайшее время в областном центре восстановят два стадиона и построят новый бассейн. «Плюс ремонт и восстановление спортивных объектов в ряде муниципалитетов», — завершил перечисление врио губернатора.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Встретился с нашими чемпионами - Дмитрием Колготиным и Людмилой Арутюнян. Поздравил их с победами и поблагодарил за то, что Курганская область с ними звучит гордо. Умнички!???????? ? В преддверии подготовки к Совету по спорту могу поделиться очень хорошими новостями. ? В этом году мы построим два физкультурно-оздоровительных комплекса – в Мишкино и Петухово. В следующем году начнем проектирование и строительство такого же комплекса в Шумихе. ? В этом же году начнем строить новую ледовую арену в Шадринске. Поставим порядка 10 новых хоккейных коробок по муниципалитетам области.???????? Поставим в этом году 10 новых крупных спортивных площадок в муниципалитетах, 3 площадки поменьше и 30 новых небольших спортплощадок встанет у наших школ. В этом же году начнется проектирование, а в следующем году строительство нового бассейна в Кургане. ??????????? Также, в столице области начинаем восстановление двух стадионов, на одном из них сделаем новое профессиональное футбольное поле.?? Плюс, ремонт и восстановление спортивных объектов в ряде муниципалитетов. Работаем на Курганскую область. Вместе с вами, дорогие друзья!