Замгубернатора Курганской области по соцполитике Татьяна Менщикова впервые после назначения на пост появилась на публичном мероприятии. Ожидалось, что она только поприсутствует на совместном заседании коллегии и общественного совета регионального департамента образования и науки, однако чиновница выступила с небольшой речью, передает корреспондент «URA.RU».
Татьяна Менщикова кратко обрисовала состояние дел в зауральском образовании и обозначила приоритеты для развития. Она подчеркнула, что в области удалось решить проблему с очередностью в детские сады для дошкольников от трех лет. «Актуальным остается вопрос с направлением в ясли детей возраста от двух месяцев до трех лет, на сегодня очередь составляет около трех тысяч человек», — отметила Менщикова.
Также она коснулась проблем высшего и профессионального образования. «На предприятиях нужны не только квалифицированные рабочие руки, но и инженеры, конструкторы, изобретатели», — отметила Татьяна Менщикова. Кроме того, она озвучила планы в ближайшие четыре года отказаться от второй смены в школах области. Особое внимание замгубернатора заострила на экономии ресурсов. «В школе, рассчитанной на сотни человек, иногда учится два-три десятка», — привела она пример.
Как ранее сообщало «URA.RU», Татьяна Менщикова приступила к работе в курганском правительстве с 26 марта. До этого она работала директором Куртамышского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.