Преподаватель Тюменского медуниверситета (ТюмГМУ) Лариса Ломиашвили, которой начисляли зарплату в вузе, в то время как находилась в реанимации, не получит денег. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил прокурор Тюмени Эдуард Гиматов.
Источники «URA.RU», знакомые с ситуацией в вузе, рассказывали, что профессор кафедры стоматологии Лариса Ломиашвили, работавшая на полставки по совместительству, получала зарплату с ноября по декабрь 2018 года, тогда как находилась в коме и физически не могла исполнять должностные обязанности в университете. Собеседник агентства уточнял, что о нарушениях стало известно после прокурорской проверки.
В надзорном ведомстве корреспонденту «URA.RU» информацию о проверке в вузе подтвердили. «В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства при табелировании работника, трудоустроенного по совместительству. По результатам проверки, ввиду выявленного нарушения прокуратурой города в адрес ректора университета внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В табель учета рабочего времени внесены коррективы», — сообщил Гиматов.
В пресс-службе ТюмГМУ агентству сообщили, что не могут комментировать результаты проверки надзорного ведомства, а также предоставить информацию о зарплате специалиста.