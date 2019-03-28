27 марта 2019
26 марта 2019

Прокуратура заставила ректора тюменского вуза аннулировать зарплату преподавателю, «работавшему» в коме

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 20:43
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Прокуратура подтвердила нарушения при табелировании работниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватель Тюменского медуниверситета (ТюмГМУ) Лариса Ломиашвили, которой начисляли зарплату в вузе, в то время как находилась в реанимации, не получит денег. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил прокурор Тюмени Эдуард Гиматов.

Источники «URA.RU», знакомые с ситуацией в вузе, рассказывали, что профессор кафедры стоматологии Лариса Ломиашвили, работавшая на полставки по совместительству, получала зарплату с ноября по декабрь 2018 года, тогда как находилась в коме и физически не могла исполнять должностные обязанности в университете. Собеседник агентства уточнял, что о нарушениях стало известно после прокурорской проверки.

В надзорном ведомстве корреспонденту «URA.RU» информацию о проверке в вузе подтвердили. «В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства при табелировании работника, трудоустроенного по совместительству. По результатам проверки, ввиду выявленного нарушения прокуратурой города в адрес ректора университета внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В табель учета рабочего времени внесены коррективы», — сообщил Гиматов.

В пресс-службе ТюмГМУ агентству сообщили, что не могут комментировать результаты проверки надзорного ведомства, а также предоставить информацию о зарплате специалиста.

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