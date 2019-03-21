Тюменский преподаватель в коме получала зарплату за проводимые ей лекции в скандальном вузе

Преподаватель находилась в реанимации с середины ноября Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Преподаватель Тюменского медуниверситета (ТюмГМУ) получала зарплату в вузе, в то время как находилась в реанимации. Теперь прокуратура Тюмени требует наказать виновных должностных лиц и предотвратить дальнейшие нарушения закона.

Нарушения в ТюмГМУ были обнаружены во время прокурорской проверки. Копия документа о ее итогах имеется у редакции агентства «URA.RU». В тексте сообщается, что с ноября по декабрь 2018 года профессор кафедры стоматологии Лариса Ломиашвили, работавшая на полставки по совместительству, получала зарплату. Хотя на самом деле с 19 ноября «находилась в реанимации в тяжелом соматическом состоянии и физически не могла исполнять должностные обязанности в университете».

«Вышеизложенные факты свидетельствуют не только о грубых нарушениях действующего законодательства и халатном отношении к выполнению своих должностных обязанностей подчиненными сотрудниками, но и об отсутствии должного ведомственного контроля и требовательности к работе подчиненных со стороны руководства университета», — говорится в тексте постановления. Прокурор Тюмени Эдуард Гиматов потребовал устранить допущенные нарушения закона, провести объективную проверку в вузе, по результатам которой привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе вуза, городской прокуратуры и в министерстве здравоохранения страны (ведомство курирует работу вуза, — прим. ред.) не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее за низкое качество подготовки специалистов вуз критиковал экс-глава региона Владимир Якушев. Также в последние годы ТюмГМУ был замешан в ряде скандалов. Из вуза уволились десятки ведущих преподавателей. Осенью 2018 года сотрудник университета Марина Нечай направила в Минздрав РФ и полпредство УрФО письмо, в котором обвинила ректора Ирину Медведеву в развале системы медобразования и в коррупции. По ее версии, в вузе создана система подтасовки результатов голосования на ученом совете, которая позволяет ректору Ирине Медведевой принимать неподдерживаемые коллективом решения. Была проведена прокурорская проверка. После этого 15 сотрудников медицинского университета угрожали Генеральному прокурору России Юрию Чайке и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову акцией протеста, если те не организуют перепроверку выводов надзорного ведомства в отношении вуза.