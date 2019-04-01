Охранять здание СК должны уже с 10 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственное управление СК ЯНАО готово заплатить за услуги охраны более 2,8 миллиона рублей. Тендер был опубликован 1 апреля на сайте госзакупок.

Победитель должен будет охранять здание Следственного комитета в Салехарде по улице В. Подшибякина, 39А общей площадью 2870,2 кв. м. Начальная цена контракта составляет 2 835 924 рубля. Источником финансирования в госзакупке выступает федеральный бюджет. Услуга должна быть оказана с 10 апреля по 31 декабря 2019 года, при этом аукцион планируется провести только 11 апреля. Также в информационной карте значится, что контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

В описании закупки отмечено, что услуги по охране включают в себя: пресечение правонарушений, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, выявление, предупреждение и пресечение преступлений на объекте. Там также уточняется, что объект ведомства не могут охранять частные организации.

Корреспонденту «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий в СУ СКР округа. В ведомство был направлен официальный запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Скриншот сайта zakupki.gov.ru