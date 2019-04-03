Дума Салехарда защитила депутата-бизнесмена, на которого завели уголовное дело

Дума Салехарда не видит законных оснований для лишения депутатского мандата Михаила Бабийчука, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил председатель представительного органа власти города Владимир Мартынюк.
По данным спикера гордумы, депутат может быть досрочно лишен мандата в случае смерти, отставки по собственному желанию, эмиграции и еще ряда обстоятельств. Также Мартынюк уточнил, что следственные органы не предоставили официальную информацию в думу Салехарда о возбуждении уголовного дела в отношении депутата. «Гордума считает необходимым придерживаться Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи Конституции Российской Федерации, закрепляющей презумпцию невиновности», — сообщил Владимир Мартынюк.
Ранее пресс-служба окружного СКР сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора АО «ИСК ЯНАО», депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука. Его обвиняют в сокрытии 20 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. После этого сам народный избранник решил добровольно сдать партбилет «Единой России».