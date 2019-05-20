Главный спасатель Зауралья отчитался о росте доходов

За год Олег Рожков заработал почти три миллиона рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Доходы начальника главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова в 2018 году составили почти 2,9 млн рублей. Это примерно на 300 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Декларации руководства регионального ГУ МЧС опубликованы на официальном сайте ведомства.

В собственности Рожкова, как и год назад, находятся земельный участок на две тысячи кв. м, жилой дом площадью свыше 250 «квадратов», а также автомобиль Lexus ES250. Доходы супруги Рожкова в 2018 году сократились, однако она по-прежнему зарабатывает больше своего мужа — почти 3,5 млн рублей (около 3,9 млн рублей в 2017 году). Женщине принадлежат квартира на 100 кв. м, гараж, а также доли в земельном участке (472 кв. м) и нежилом помещении (561,9 кв. м).

Доходы заместителей начальника ГУ МЧС также выросли. Так, начальник управления гражданской защиты Константин Юровских в 2018 году заработал почти 1,68 млн рублей (в 2017 году — немногим более 1,5 млн рублей). У него есть квартира площадью 47,6 кв. м. Еще одна квартира, на 34,2 кв. м, принадлежит его жене. Автомобилей у них нет.

Начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Алексей Ткачев отчитался о доходе в 1,6 млн рублей. Годом ранее его заработок не превышал 1,4 млн рублей. У него есть три земельных участка площадью от 6 до 8 соток, жилой дом в 100 кв. м, дачный домик в 50 кв. м, квартира в 63 кв. м, автомобиль Volkswagen Passat B7. Супруга Ткачева заработала менее миллиона рублей.

Валерий Земляных оказался самым «бедным» среди заместителей Рожкова. В 2018 году он заработал немногим более 1,4 млн рублей, а его жена — менее 500 тыс. рублей. У них в собственности нет недвижимости и автомобилей. В пользовании супругов Земляных есть квартира в 45 кв. м.