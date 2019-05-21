Вадим Шумков осмотрел новое предприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открылся завод, который производит продукцию, востребованную у теплоснабжающих организаций. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков осмотрел площадку Курганского завода энергетических технологий, а также оценил другие возможности производств, размещенных на территории индустриального парка.

«Обсуждаем использование труб для нужд „Водоканала“, вот уже есть потенциальный заказ, — обозначил Вадим Шумков перспективы завода. — Но самое главное — не замыкаться на внутреннем потреблении, а помогать коллегам продавать продукцию за пределы Курганской области». Генеральный директор завода Наркис Галиаскаров отметил износостойкость труб, которые будут служить до 30 лет, и их хорошую термоизоляцию. По его словам, в текущем году завод выпустит около 23 тысяч погонных метров труб, а в дальнейшем намерен работать над расширением ассортимента.

Не обошлось без традиционного перерезания красной ленты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков напомнил, о том, что Зауралье в последнее время активно посещают представители крупных промышленных предприятий, которые готовы заказывать продукцию в регионе. Он отметил перспективные направления, которые развиваются в индустриальном парке. «Это и датчики системы ГЛОНАСС, это и распредшкафы, которые мы видели. Чем больше они продадут, тем больше рабочих мест, тем больше налогов», — отметил Шумков. Представитель компании-инвестора Алексей Бобров уточнил, что сейчас на предприятии работает 250 человек, при этом средняя зарплата сотрудников рабочих специальностей составляет 40-50 тысяч рублей.

На символическую кнопку запуска с Вадимом Шумковым (в центре) нажали инвесторы производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод энергетических технологий является совместным предприятием, созданным на паритетной основе компаниями «Интертехэлектро» и «Фортум». Завод расположен на территории Курганского индустриального парка. Общая площадь его производственных помещений составляет более 23 тысяч кв. м. Объем инвестиций в создание производства, благодаря которому в Курганской области появятся дополнительные рабочие места, составил 76 млн рублей.

Алексей Бобров (слева) рассказал врио губернатора Зауралья о производстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предприятии работают 250 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU