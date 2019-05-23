Центр Кургана перекроют из-за ежегодного велопарада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Движение автомобилей по некоторым улицам в центре Кургана будет закрыто 26 мая в период с 11:30 до 13:00. Это вызвано проведением VI велосипедного парада, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.

«В соответствии с постановлением администрации города с 11.30 часов до 12.20 26 мая будет закрыта для движения автомобильного транспорта улица Гоголя на участке от улицы Ленина до улицы Томина», — заявили в мэрии. Кроме того, с 12:10 до 13:00 будут перекрыты для автомобилей улицы Гоголя (от Ленина до Карельцева), Карельцева (от Гоголя до Пушкина), Пушкина (от Карельцева до Криволапова), Карельцева (от Пушкина до 5-й Больничной) и 5-я Больничная (от Карельцева до въезда в ЦПКиО).

В связи с перекрытием улиц временно изменятся несколько десятков маршрутов общественного транспорта. Подробная информация об этом размещена на официальном сайте муниципалитета и на сайте МКУ «Транспортное управление».