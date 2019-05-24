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Тюменка пострадала от взрыва баллона в автобусе

Вадим Бегун
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 14:50
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Взорвавшийся баллон наполнял воздухом приводы тормозной системы автобусаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баллон для накачки воздуха взорвался в автобусе, следовавшем маршрутом №25. Пострадала женщина. Подробности корреспонденту «URA.RU» рассказал пресс-секретарь МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

«Взорвался баллон, который наполняет воздухом привод тормозной системы. Женщину-пассажирку ударило обшивкой двери. Это технический момент», — сообщил Юсько.

По словам пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Александры Малыгиной, женщина прошла комплексное обследование: у нее диагностированы контузия уха и ушиб колена.

«После оказания всей необходимой медицинской помощи пациентка направлена на амбулаторное наблюдение», — добавила Малыгина.

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