В Тюменской области взлетели цены на продукты

Больше всего подорожал сахар Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Продовольственные товары в Тюменской области по итогам 2018 года выросли в цене на 3,5%. Такие данные приведены в отчете Тюменьстата. Копия документа есть в распоряжении «URA.RU».

Больше всего подорожал сахар — на 20,8%, яйца — на 17,6%. Взлетели в цене рыбные продукты (6,2%), колбасные изделия (5,9%), плодоовощная продукция (5,8%) и хлеб (3,2%). Незначительно подешевели сливочное масло и макаронные изделия (0,4%), сыр (1,2%) и крупа (0,9%).

«Скорее всего, рост цен продолжится и дальше. На какие именно продукты, пока говорить рано», — заявил агентству доктор экономических наук Никита Кричевский.

Ранее «URA.RU» писали, что в России продолжат расти цены на овощи. Импортные продукты с российского рынка стали уходить в Европу, где в прошлом году была засуха.