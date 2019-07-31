Виновным во взрыве газа под Тюменью грозит реальный срок

В результате взрыва погиб 58-летний мужчина и его 10-летняя внучка
До четырех лет лишения свободы могут получить виновные во взрыве газа в поселке Боровском под Тюменью. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В результате инцидента погибли 58-летний мужчина и его 10-летняя внучка.
«В ходе следствия установлено, что 31 июля 2019 года в 4 часа 20 минут в доме по улице Набережной поселка Боровского Тюменского района произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар», — сообщили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается. Его взял под личный контроль руководитель управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков.