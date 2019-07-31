30 июля 2019
29 июля 2019

Виновным во взрыве газа под Тюменью грозит реальный срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, обломки, разрушенный дом, руины, последствия взрыва газа
В результате взрыва погиб 58-летний мужчина и его 10-летняя внучкаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

До четырех лет лишения свободы могут получить виновные во взрыве газа в поселке Боровском под Тюменью. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В результате инцидента погибли 58-летний мужчина и его 10-летняя внучка.

«В ходе следствия установлено, что 31 июля 2019 года в 4 часа 20 минут в доме по улице Набережной поселка Боровского Тюменского района произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар», — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Его взял под личный контроль руководитель управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...