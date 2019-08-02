Названы причины аномального роста кредитования бизнеса на Ямале

Прирост займов у ямальских бизнесменов произошел после стабилизации в банковской сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматели Ямала стали лидерами по приросту кредитных займов в первом квартале 2019 года из-за изменения банковской политики и улучшения инвестклимата в регионе. Об этом «URA.RU» сообщил председатель окружного отделения организации «Опора России» Алексей Писарев. Темпы прироста займов на Ямале составили 125%, в то время как среднероссийские — 10%.

Он отметил, что темпы прироста займов выросли после стабилизации в банковской сфере. «В 2017—2018 годах был бум, когда банки лишались лицензий. Из-за закрытия филиалов примерно на треть снизился процент. Теперь у самих банков, скорее всего, есть KPI по финансированию малого и среднего бизнеса», — рассказал председатель окружного отделения «Опоры России».

Также, по его словам, за ситуацией у бизнесменов внимательно следит глава Ямала Дмитрий Артюхов. «Спасибо губернатору — он, насколько знаю, поставил этот вопрос на личный контроль. Проводил встречи с банкирами, потому что доступность кредитных средств — это один из основных показателей инвестиционного климата. Есть деньги — бизнес будет развиваться, если нет, то и бизнес будет стоять на месте», — отметил Писарев.

Ранее сообщалось, что эксперты связали рост кредитования в России с льготными программами, действующими в регионах, и тенденцией к оживлению малого бизнеса.