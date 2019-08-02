Москва — далеко позади: два уральских региона поставили рекорд по выдаче кредитов

На Урале темпы выдачи займов превысили общероссийский минимум в несколько раз. Об этом сообщили в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
Так, в первом квартале этого года выдача займов в ЯНАО выросла на 125% (первое место), на Алтае на 90% (второе место) и в ХМАО-Югре на 75% (третье место), пишут «Известия». В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Чукотский АО, Приморский край, Мурманская, Магаданская и Новгородская области. Последними в рейтинге оказались Севастополь и Москва. При этом в среднем по России показатель увеличился всего на 10%. Чаще всего в долг берут компании, работающие в сфере торговли, активно заимствует турбизнес, строительные компании, перевозчики, стартапы в сфере IT.
Эксперты связывают рост кредитования с льготными программами, действующими в регионах. Кроме того, видят тенденцию оживления малого бизнеса. «Сейчас ситуация стабилизировалась, и небольшие предприятия начали оживать», — пояснил изданию исполнительный директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности Андрей Точин.