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Ямальца затянуло в канализационную трубу

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария водопровода. Курган, открытый колодец, задвижки, канализация, авария на водопроводе
По словам очевидцев, во время работ мужчина отстегнул страховочный поясФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 46-летний рабочий погиб в канализации. Мужчина, по версии силовиков, пренебрег техникой безопасности. Сейчас специалисты СУ СКР по ЯНАО начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«3 августа в Ноябрьске около 11 часов при производстве ремонтных работ канализационного коллектора, расположенного на проспекте Мира, 46-летнего работника ООО „ПолимерТехМонтаж“ затянуло в канализационную трубу», — сообщили в ведомстве.

Тело работника обнаружили на следующий день спасатели. По словам очевидцев, мужчина работал со страховочным поясом, но из-за того, что тот ему мешал, он решил его отстегнуть. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу. Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
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