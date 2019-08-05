Ямальца затянуло в канализационную трубу

По словам очевидцев, во время работ мужчина отстегнул страховочный пояс Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 46-летний рабочий погиб в канализации. Мужчина, по версии силовиков, пренебрег техникой безопасности. Сейчас специалисты СУ СКР по ЯНАО начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«3 августа в Ноябрьске около 11 часов при производстве ремонтных работ канализационного коллектора, расположенного на проспекте Мира, 46-летнего работника ООО „ПолимерТехМонтаж“ затянуло в канализационную трубу», — сообщили в ведомстве.

Тело работника обнаружили на следующий день спасатели. По словам очевидцев, мужчина работал со страховочным поясом, но из-за того, что тот ему мешал, он решил его отстегнуть. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу. Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.