По мнению политологов, отстранение кандидатов от партии — общероссийская тенденция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидаты, идущие в гордуму Салехарде, желают отстраниться от «Единой России». Такой вывод можно сделать глядя на маленький логотип партии в агитлистовках кандидатов, который не привлекает внимания. Отстранение от партии эксперты называют общероссийской тенденцией, однако в самой организации считают небольшой логотип дизайнерским решением.

«Первые листовки объединены в одном стиле у всех кандидатов в гордуму Салехарда. На мой взгляд, логотип партии гармонично смотрится», — сообщила «URA.RU» глава окружного исполкома партии Анастасия Казанцева. Она затруднилась сказать, как выглядят агитматериалы Алексея Денисова, идущего от партии в Заксобрание ЯНАО. Однако жители Салехарда рассказывают, что дизайн его листовок похож на оформление агиток однопартийцев. По словам Казанцевой, агитлистовки еще не появились в Лабытнанги и Ноябрьске и там скорее всего будет другое оформление.

Политолог Александр Безделов считает, что отстранение кандидатов от партии — общероссийская тенденция. «Есть подозрение, что кандидаты отстраняются от партии. Рейтинг „Единой России“ имеет тенденцию к снижению. Связано это со многими социально-экономическими процессами в сфере законопроектов, которые были приняты и публично освящены. Это происходит во многих регионах», — отметил Безделов.

В беседе с «URA.RU» политолог Шамиль Рак не согласился с мнением коллеги и подчеркнул, что логотип «ЕР» в данном случае не обязательно должен быть большим. «Тут никакого отречения от партии нет. Стоит отметить, что система мажоритарная, поэтому выпячивать логотип партии необходимости нет», — отметил Рак.

На предстоящих выборах в начале осени ямальцы будут избирать депутатов в городские думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, а также в окружной парламент. За место в Заксобрании вместе с Денисовым будут бороться либерал-демократ Елена Смирных, коммунистка Людмила Журавлева, эсер Евгений Соколов и кандидат от «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк.