Ямальские энергетики рассказали о причинах задержки строительства объектов

Электростанция в посёлке Тазовский построена по инвестпрограмме Фото: Пресс-службы АО «Ямалкоммунэнерго»

Задержки при строительстве объектов жизнеобеспечения на Ямале происходят из-за того, что энергетики тщательно контролируют работы и требуют от подрядчика устранения всех недостатков. Это «URA.RU» пояснили в «Ямалкоммунэнерго» в ответ на замечания прокурора округа Александра Герасименко о недостаточном выполнении инвестиционных программ.

«Особенно внимательно ямальские коммунальщики подходят к контролю при строительстве котельных. Такое отставание [в исполнении инвестпрограмм] сегодня присутствует по некоторым вновь возводимым объектам в связи с устранением всех выявленных замечаний заказчика, — объяснили в „Ямалкоммунэнерго“. — У нас в округе суровая зима и длится почти 9 месяцев. Энергообъекты должны быть надёжными».

Там отметили, что с недобросовестными подрядчиками энергетики в будущем стараются не заключать контракты.

Всего «Ямалкоммунэнерго» уже вложило в развитие коммунальной инфраструктуры округа более 3 млрд рублей. Были построены котельные в городе Тарко-Сале и послеке Газ-Сале, электростанция в столице Тазовского района, водоочистные сооружения в посёлках Ямальского района.

Сегодня ведётся строительство котельных в Шурышкарском районе, а также в селе Красноселькуп.