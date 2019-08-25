Космический корабль с роботом «Федором» на борту потерпел неудачу Фото: Илья Московец © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Сегодня 25 августа, воскресенье. И вот главные новости за выходные:

Владимир Путин назвал россиян, которым могут разрешить досрочно выходить на пенсию. Также им пообещали более качественный медосмотр.

Корабль «Союз МС-14» с уральским роботом-космонавтом «Фёдором» на борту не смог состыковаться с МКС. Техника зависла в 100 метрах от станции. Руководитель полета нашел причину неудачи. Также стало известно о дальнейшей судьбе робота.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность участия России на следующей встрече G7. В Кремле решили, как отреагируют на приглашение, если оно поступит.

В Нижнем Тагиле хирурги массово увольняются из-за низких зарплат — врач горбольницы раскрыл доход оперирующих специалистов. Это приведет к забастовке бюджетников по всей России, считают социологи. Но власти региона уже придумали, как удержать увольняющихся хирургов на Урале.

Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили на рейс женщину, спешившую на похороны, из-за детских игрушек и фруктов. Пассажирка выкинула вещи, но так и не попала на самолет. В авиакомпании объяснили, почему не доставили пассажирку на борт.

Сегодня в одной из больниц Тюмени врачи отказались помогать пациентке с отеком Квинке (аллергическая реакция). Медики заявили, что у них заканчивается смена и они всё равно ничего не успеют сделать. В этот же день сотрудники СК нагрянули в медучреждение.