24 августа 2019

В Кремле высказались о возможном приглашении России на G7 в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков отмечает, что Россия рассмотрит приглашение, если оно поступитФото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва может рассмотреть приглашение России на следующую сессию G7, которая пройдет в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если будет [приглашение], то мы обязательно рассмотрим», — цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, на данный вопрос до него отвечал глава государства Владимир Путин.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп допускает возможность участия России на встрече G7 в Америке в 2020 году. По его словам, лидеры стран на текущей встрече во Франции уже обсуждали этот вопрос. Но у самого Трампа, по его словам, нет понимания, согласится ли Москва вернуться в клуб, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
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