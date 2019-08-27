Ямальцам придется поменять планы из-за непогоды

В отдельных районах округа ожидается сильный ветер с порывами 17-22 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центральном и восточном районах Ямала 28 августа ожидаются ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. Жителям, которые планируют свою поездку через реку Обь, рекомендуют скорректировать планы.

«28 августа по данным синоптиков в центральных и восточных районах ЯНАО ожидается сильный дождь, в отдельных районах порывы ветра до 17-22 м/сек», — говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе окружного департамента транспорта «URA.RU» сообщили, что работа паромных составов на переправе Салехард-Лабытнанги возможна при порывах ветра до 17 м/с. «Безопасное движение, а также маневренность судна зависит от скорости ветра. Обращаемся к пользователям переправы, по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями», — отметили в ведомстве.

Это не первый раз, когда из-за плохой погоды ямальцам придется менять свои планы. 12 августа жителям Салехарда и Лабытнанги пришлось добираться из одного города в другой на вертолетах. Паромное сообщение между муниципалитетами приостановили из-за сильного ветра в 22 м/с.