29 августа 2019

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, военные, солдаты
Урегулирование в Донбассе должно пройти довольно быстро, полагают на УкраинеФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Война на Украине

Добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе можно в течение полугода. Об этом заявил новоиспеченный глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Президент Владимир Зеленский предложил ряд шагов, направленных на восстановление связей с нашим народом, оказавшимся за линией соприкосновения», — цитирует RT главу украинского внешнеполитического ведомства.

Пристайко также напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в Станице Луганской. Он полагает, что новое украинское руководство уже в ближайшие месяцы готово значительно продвинуться по вопросу урегулирования ситуации в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

До этого глава МИД Украины заявлял о том, что Киев намерен налаживать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией. Пристайко полагает, что Украине необходимо «крайне внимательно следить» за событиями в Молдове и Грузии, так как эти страны входят в сферу непосредственных интересов государства, отмечает телеканал 360. Министр добавил, что Украина продолжит сотрудничать с Литвой, Латвией и Эстонией.

Прийко 29 августа сменил на посту министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который был известен своей антироссийской позицией и считался одним из ближайших соратников предыдущего украинского президента Петра Порошенко.

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