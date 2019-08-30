Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе можно в течение полугода. Об этом заявил новоиспеченный глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Президент Владимир Зеленский предложил ряд шагов, направленных на восстановление связей с нашим народом, оказавшимся за линией соприкосновения», — цитирует RT главу украинского внешнеполитического ведомства.
Пристайко также напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в Станице Луганской. Он полагает, что новое украинское руководство уже в ближайшие месяцы готово значительно продвинуться по вопросу урегулирования ситуации в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.
До этого глава МИД Украины заявлял о том, что Киев намерен налаживать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией. Пристайко полагает, что Украине необходимо «крайне внимательно следить» за событиями в Молдове и Грузии, так как эти страны входят в сферу непосредственных интересов государства, отмечает телеканал 360. Министр добавил, что Украина продолжит сотрудничать с Литвой, Латвией и Эстонией.
Прийко 29 августа сменил на посту министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который был известен своей антироссийской позицией и считался одним из ближайших соратников предыдущего украинского президента Петра Порошенко.