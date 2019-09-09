Зауральцу, который по реке привозил в регион преступников, вынесли приговор

Мужчина привозил на лодке иностранцев, которых не пускали в Россию за прошлые правонарушения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя Целинного района Курганской области приговорили к 1,5 годам тюрьмы за организацию канала незаконной миграции. Иностранцев в Зауралье он привозил на лодке по реке Тобол, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ России по региону.

57-летний зауралец находился в сговоре с гражданином Казахстана. «Мужчина должен был перевозить мигрантов на надувной лодке, а затем доставлять их на личном автомобиле в соседнее село, откуда иностранцы добирались до Кургана уже самостоятельно», — рассказали в УФСБ.

Клиентами злоумышленников становились иностранцы, въезд в Россию для которых запрещен за совершенные ранее правонарушения. Сообщники придумали собственную шифровку для конспирации во время телефонных переговоров. Мигрантов они называли «собакой», которую периодически нужно «кормить».

Зауральца задержали дома сотрудники регионального УФСБ и погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Вместе с ним находился житель Таджикистана, которому мужчина помог пройти через границу. Иностранца-нарушителя приговорили в восьми месяцам тюрьмы. После этого его выдворят из России. Зауралец получил 1,5 года колонии. У него также конфисковали автомобиль ВАЗ, надувную лодку и телефон, при помощи которых он совершал преступления. Сообщник из Казахстана объявлен в розыск.

Ранее «URA.RU» рассказывало о другом случае, когда четыре уроженца Узбекистана приплыли в Зауралье на надувной лодке. Материалы по ним так же были переданы в суд.