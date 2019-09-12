Стало известно, как будут расти пенсии в России

Предполагается, что получать страховые пенсии в следующем году будут 43,6 миллиона россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В следующем году пенсия по старости может вырасти на 6,6%, до 15,4 тысячи рублей, в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — еще на 5,9%. Также предполагается рост пенсионных баллов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда России.

Социальная пенсия в следующем году увеличится на семь процентов, в 2021-м и 2022 годах — на 2,6% и 3,1% соответственно, передает «Российская газета» со ссылкой на документ ПФР. «Цена пенсионного балла [в 2020 году] вырастет с 87,24 рубля до 93 рублей», — добавляет издание.

Также из планов Пенсионного фонда следует, что в 2021-м и 2022 годах выплаты по старости будут индексироваться менее интенсивно — на 6,3% и 5,9% соответственно. При этом пенсионный балл будет расти и в 2022 году составит 104,69 рубля.

В 2020 году средний размер страховой пенсии должен увеличиться до 15,4 тысячи рублей, у неработающих пенсионеров она составит 16,4 тысячи рублей, а размер социальной пенсии достигнет уровня 9,9 тысячи рублей. Ожидается, что на начало следующего года получателями выплат будут 43,6 миллиона пенсионеров, из них 39,8 миллиона — по старости.