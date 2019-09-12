Выступление Тамары Казанцевой на митинге рассмотрят силовики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Главу тюменского обкома КПРФ Тамару Казанцеву заподозрили в нарушении избирательного законодательства в «день тишины». Об этом «URA.RU» сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин. По мнению политолога Аркадия Либермана, просчет Казанцевой может негативно сказаться на ее карьере.

Поводом стал видеоролик с выступлением Казанцевой на митинге 10 сентября. «В ночь перед выборами заклеили все подъезды нашими плакатами с изображением Анатолия Княжева», — заявила лидер коммунистов. Княжев выдвигался от КПРФ в депутаты облдумы на довыборах 8 сентября, и занял второе место.

«Этот ролик у нас имеется. Мы проводим проверку, данные отправлены в правоохранительные органы. Признаки нарушения избирательного законодательства просматриваются», — заявил Халин, не уточняя какие санкции могут последовать против коммунистки.

«В борьбе за „коммунистический трон“ в Тюменской области нарушение может быть использовано как дополнительный довод против Казанцевой. Потому что не знать избирательное законодательство, да и еще и открыто признаваться в этом — это серьезно», — отметил Либерман. Получить оперативный комментарий от главы тюменских коммунистов не удалось — по телефону она ответила, что занята, и попросила перезвонить позже.

В довыборах на место в облдуме победил единоросс Николай Руссу. Кроме Руссу и Княжева, на мандат претендовали эсер Максим Карпиков и Мурат Тулебаев (ЛДПР).

Видео: источник «URA.RU»