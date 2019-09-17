Мэрия Кургана годами не платит пенсионерке предписанную судом компенсацию

В Кургане десятки человек годами стоят в очереди на исполнение приговора суда, который постановил выплатить им компенсации на переезд из аварийного жилья. На ситуацию «URA.RU» пожаловался юрист Петр Волосников. подопечную ему пенсионерку выселяют из дома, который планируют снести. Когда она сможет получить деньги на новое жилье, неизвестно.
«Бабушка, живет в аварийном доме. В 2014 году получила решение суда — обязали администрацию города предоставить новую квартиру. В 2016 году обратились в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда на денежную компенсацию, изменили, денег тоже нет. Теперь уведомляют, как она продвинулась в очереди на исполнение решения суда. Совсем недавно письмо пришло — освобождайте квартиру, будем дом сносить», — рассказал о ситуации юрист Петр Волосников.
По словам собеседника агентства, пенсионерке около 70 лет, перед ней в очереди более 60 человек, и глобальных движений за три года в ней не произошло. Таким образом, пенсионерка рискует не дожить до получения положенной по закону квартиры. «Идти ей некуда, дети сами снимают квартиру, семья небогатая», — отметил юрист.
Многие из оказавшихся в подобной ситуации курганцев взыскивают с мэрии компенсацию за пользование чужими средствами, уточнил Волосников. Только его подопечная за год отсудила 200 тысяч рублей. «И они идут на эти траты, но не выплачивают деньги по суду», — отмечает юрист.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе мэрии не удалось. «URA.RU» был направлен письменный запрос.