Движение по трассе из Екатеринбурга в Курган ограничат на всю ночь

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, трасса иртыш, дорога
На участке будут проводить ремонт железнодорожных путей Фото:

На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничат проезд вечером 16 января. Движение в одностороннем порядке установят до раннего утра 17 января в связи с ремонтом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«16 января в 20:00 на 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, рядом с поселком Марамзино, начнутся работы СвЖД на ж/д переезде. Движение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения продлятся до 05:00 17 января», — пояснили дорожники.

Водителей призвали следить за знаками и соблюдать скоростной режим. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

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На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничат проезд вечером 16 января. Движение в одностороннем порядке установят до раннего утра 17 января в связи с ремонтом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «16 января в 20:00 на 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, рядом с поселком Марамзино, начнутся работы СвЖД на ж/д переезде. Движение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения продлятся до 05:00 17 января», — пояснили дорожники. Водителей призвали следить за знаками и соблюдать скоростной режим. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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