Движение по трассе из Екатеринбурга в Курган ограничат на всю ночь

14 января 2025 в 12:43 Размер текста - 17 +

На участке будут проводить ремонт железнодорожных путей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничат проезд вечером 16 января. Движение в одностороннем порядке установят до раннего утра 17 января в связи с ремонтом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «16 января в 20:00 на 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, рядом с поселком Марамзино, начнутся работы СвЖД на ж/д переезде. Движение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения продлятся до 05:00 17 января», — пояснили дорожники. Водителей призвали следить за знаками и соблюдать скоростной режим. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничат проезд вечером 16 января. Движение в одностороннем порядке установят до раннего утра 17 января в связи с ремонтом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «16 января в 20:00 на 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, рядом с поселком Марамзино, начнутся работы СвЖД на ж/д переезде. Движение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения продлятся до 05:00 17 января», — пояснили дорожники. Водителей призвали следить за знаками и соблюдать скоростной режим. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.