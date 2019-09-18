На Урале подросток спас тонущего в фонтане ребенка, пока мама малыша «сидела» в телефоне

Малыш бегал по бордюру фонтана и упал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 11-летний мальчик спас ребенка, упавшего в фонтан. Информация о подвиге юного героя появилась в социальных сетях, происшествие подтвердил отец мальчика.

По словам очевидцев, малыш бегал по бордюру фонтана, расположенного на набережной Тюмени, и упал в воду. 11-летний Степа мгновенно схватил ребенка и вытащил его из воды. Мама малыша в это время была увлечена своим телефоном.

Отец юного героя, Сергей Масловский, узнал о подвиге сына после публикаций в соцсетях. «Я потом его расспросил, что случилось. Он говорит, что ничего такого особенного не сделал», — рассказал Сергей Масловский порталу 72.RU. По мнению юного спасателя, на его месте любой поступил бы так же. Его отец признался, что очень гордится сыном и его скромностью.

Ранее в Тюмени знаком отличия «За мужественный поступок» наградили первоклассника Константина Любина, спасшего из огня брата и сестру.