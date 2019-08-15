Константин Любин спас из огня родных Фото: страница Александра Моора во «ВКонтакте»

Первоклассник Константин Любин, спасший из огня брата и сестру, получил знак отличия «За мужественный поступок» и ноутбук. Награду ему вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона сообщил на личной странице социальной сети «ВКонтакте». Также наград в честь дня рождения Тюменской области удостоились еще трое тюменцев.

«Самое приятное, что большие поступки совершают не только взрослые, но и маленькие жители области. Один из таких — первоклассник Костя Любин из села Гладилово Голышмановского городского округа. В этом году в его доме произошел пожар. Но, как рассказал сам Костя, он не растерялся, а сделал, как учили мама и папа — схватил в охапку своих младших братика и сестренку и выбежал из дома, чтобы позвать взрослых на помощь. Желаю Косте и его семье здоровья, добра и любви!» — написал Моор. Сам мальчик рассказал, что ему было не страшно. «Ну если только чуть-чуть», — сказал он.

Также глава региона наградил знаком отличия врача-анестезиолога-реаниматолога медицинского центра «МироМед» Дениса Воробьева, который тоже спас жизнь двоим детям при пожаре. Награду получил житель поселка Московский (Тюменский район) Роман Шубин, который не дал погибнуть человеку и предотвратил полное уничтожение огнем частного жилого дома. Отметили и замглавврача по медицинской части ОКБ № 1 Алексея Барадулина. Он оказал помощь женщине, которая потеряла сознание в самолете.

Тюменская область образована 14 августа 1944 года. Как ранее сообщало агентство, основные праздничные мероприятия пройдут в Тюмени 16 и 17 августа — в частности, в региональной столице ожидается выступление «Хора Турецкого».