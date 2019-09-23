Тепло в дома тюменцев поступит быстрее, чем в прошлом году

Все микрорайоны Тюмени получат тепло до 30 сентября. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе единой теплоснабжающей организации — «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК). В прошлом году тепло все жители получили 3 октября.
В первую очередь тепло поступит в микрорайоны, расположенные вблизи ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также подключенные к котельным установкам. Далее теплом обеспечат жилые дома заречной и центральной частей города. На завершающем этапе отопление получат потребители Дома обороны, частного и промышленного секторов. С полным графиком включений можно ознакомиться на сайте УСТЭК в разделе «Отопительный период 2019-2020».
Для оперативной подачи тепла, 23 сентября компания приступила к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения (ЦСТ). Предварительно сотрудники заменили 67 участков теплосетей в разных районах города и проверили на прочность почти 800 км теплотрасс.
«В центральных тепловых пунктах и котельных обновлено оборудование: новые водоподогреватели смонтированы в 14 центральных тепловых пунктах, установлены 11 циркуляционных насосов, произведен капитальный ремонт пяти котлов и 15 объектов переоснащены современными контрольно-измерительными приборами. На случай возможных инцидентов в зимнее время УСТЭК сформирован запас материалов», — отметил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.