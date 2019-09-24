Машина могла загореться из-за неисправного электрооборудования (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобиль «Лада Калина» сгорел на шоссе Тюнина в Кургане возле забора пограничного института ФСБ. От огня пострадала и припаркованная рядом иномарка. Фотографиями и видеозаписями инцидента делятся пользователи соцсетей.

«Горит „Калина“ около пограничного института, на Тюнина», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложена видеозапись, на котором видно горящую машину. «А народ стоит и снимает. Зачем тушить?» — возмутилась в комментариях пользователь Ольга Кузьмина. «Может стоило остановиться и помочь?» — согласилась с ней Марина Чекрыжева. Комментаторы также отмечают, что пожар произошел около 11 часов 24 сентября.

«Сообщение о возгорании поступило в 10.51», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Предварительная причина возгорания связана с электрооборудованием отечественного автомобиля. В ведомстве уточнили, что помимо «Лады» от огня пострадал стоящий на обочине Volkswagen Polo. Получить оперативные комментарии в пограничном институте «URA.RU» не удалось.