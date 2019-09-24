Родители зауральских школьников не понимают, почему должны платить за обеды

В школах Зауралья обеды стоят по-разному Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Катайска пожаловалась в соцсетях, что вынуждена платить за питание троих детей в школе, хотя семья признана малоимущей. Ее возмущение поддержали другие зауральцы, которые привели в пример соседний Екатеринбург, где школьников кормят бесплатно. Однако в зауральском департаменте образования пояснили, что курганским школьникам компенсируют лишь часть стоимости обедов.

Своей проблемой многодетная мать поделилась в сообществе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «В Свердловской области, насколько я слышала, не платят, а в Катайске, интересно, платят? И сколько? Получается, что в месяц я плачу примерно 1500 рублей за троих детей. А еще надо сдавать овощи (лук, морковь и картофель). Разве так и должно быть?» — написала жительница города, пожелавшая остаться неназванной.

В департаменте образования уточнили, что бесплатно в Зауралье питаются только дети с ограниченными возможностями здоровья. «На ребенка получают определенную сумму денег, остальное доплачивают родители», — уточнила пресс-секретарь ведомства Снежанна Трофимец. Она добавила, что размер суммы зависит от муниципального образования. Глава Катайского района Глеб Морозов не смог уточнить, сколько денег выделяется на каждого школьника. Он отметил, что разнобой поможет решить единое меню, над разработкой которого сейчас работают.