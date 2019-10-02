Живущий в Тюмени экс-участник «Гражданской обороны» ответил на критику вдовы Летова

Творчество Летова интерпретируют многие артисты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-барабанщик «Гражданской обороны» Александр Андрюшкин, проживающий в Тюмени, ответил на скандальные обвинения вдовы лидера группы Егора Летова. В беседе с «URA.RU» он сообщил подробности организации концертов к 35-летию группы. Наталья Чумакова на своей странице в Facebook назвала их «маразмом», а участников обвинила в крохоборстве и возмутилась названием «золотой состав группы».

«Изначально это очень андеграундная затея, за ней не стоит никаких продюсерских центров, которые вбухивают огромные деньги», — отмечает экс-участник «Гражданской обороны» Андрюшкин. Как рассказал музыкант, четыре концерта задумывались как идея празднования 35-летие группы, где соберутся все люди, имевшие отношение к «Гражданской обороне». Его пригласили участвовать в выступлении как барабанщика — в этом статусе он проработал в группе 13 лет.

Андрюшкин отметил, что скандал вокруг концертов стал для него полной неожиданностью. «Наташа человек эмоциональный. Уверен, что это был минутный порыв. А в итоге все вылезло в интернет, и теперь лавину маразма не остановить», — рассказал он. Музыкант уверен, что скандал поднялся из-за того, что пиарщики не совсем грамотно преподнесли информацию в релизе. Обидевшее вдову название «золотой состав» назвал штампом, который «вполне соответствует действительности».

Барабанщик удивлен возникшей риторикой о том, имеют ли они право исполнять песни «Гражданской обороны». «Если уж разражаться критикой в сторону музыкантов, которые на одной сцене творили, жили и умирали — то кому еще можно петь эти песни?» — отмечает он. Также музыкант отметил, что ему не понравился трибьют-альбом Летова.