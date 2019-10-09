Пассажиров и персонал аэропорта вывели на улицу (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из аэропорта Рощино в Тюмени эвакуировали всех пассажиров и персонал. Об этом «URA.RU» сообщил очевидец с места событий, предоставив фото. Но через 10 минут начали запускать пассажиров назад.

«Эвакуировали всех, вывели на улицу. Причину не объявили. Через 10 минут разрешили зайти назад», — рассказал один из пассажиров. По его словам, сотрудников МЧС и скорой помощи у Рощино замечено не было. В управлении МЧС по Тюменской области агентству заявили, что вызова на пульт дежурного не поступало.

Получить оперативный комментарий от сотрудников аэропорта не удалось — там попросили перезвонить позже.

Фото: источник «URA.RU»