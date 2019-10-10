В Европе считают, что в коррупции на Украине виновата Россия

Россию обвинили в коррумпировании всей Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Европарламенте заявили о том, что в росте коррупции на Украине есть вина России. Такое мнение высказал депутат от Болгарии, представитель Европейской народной партии Александр Александров-Йорданов.

«Принятая недавно „формула Штайнмайера“ играет на руку российской стороне. Но я бы хотел сказать о другом. Нам часто говорят о росте коррупции на Украине. Так вот, коррупция на Украине — это российский продукт», — цитирует политика РИА «Новости». Правда, другие депутаты Европарламента не стали безоговорочно соглашаться с мнением Александрова-Йорданова, посчитав его доводы неубедительными и поверхностными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны». Так он высказался на встрече с сенатором США Робертом Портманом. «У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — отмечал украинский лидер, пообещавший в скором времени начать реальную борьбу с коррупцией в своей стране.