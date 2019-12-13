Ямальцы пожалуются на мэрию города в ООН и Путину

Жильцы дома № 32 в Губкинском написали коллективное письмо в ООН «Губкинский», VK

Жители дома Губкинского (ЯНАО) подготовили жалобу в ООН, президенту России Владимиру Путину, а также главам Тюменской области и Ямала на то, что их якобы выставляют на мороз и незаконно лишают земельных участков. Из коллективного письма, оказавшегося в распоряжении «URA.RU» следует, что жильцы аварийного дома недовольны предоставленной им компенсацией.

«Судебные приставы, исполняя угодное администрации решение суда, выкидывают нас с нашей земли и общего имущества в мороз на улицу. А у нас малолетние дети, инвалиды и пожилые люди», — пишут в коллективном письме жильцы дома №32.

В доме якобы до сих пор проживает четыре семьи, но демонтаж «аварийки» уже начался. В пустующих квартирах второго этажа извлечены оконные рамы, что создает пожароопасную ситуацию. Адресатам коллективное письмо будет направлено в ближайшее время, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

В мэрии агентству сообщили, что администрация города сделала всё возможное, чтобы пойти навстречу интересам жителей. «Дом пострадал в пожаре в 2017 году. Была определена рыночная стоимость объекта и рассчитан объем выкупных сумм. Деньги уже выплатили всем жильцам, последним — в ноябре. Идет процесс отселения собственников квартир, продолжающих проживать в доме. Таковых на данный момент осталось две», — отметили там.

Оставшиеся в доме жильцы считают, что установленной выкупной цены недостаточно, они рассчитывают получить дополнительную компенсацию еще и за земельные участки. В прошлый раз это обернулось судом, который постановил выплатить обратившимся семьям вместо первоначально обозначенной суммы в более 21 млн рублей — 15 млн рублей. Деньги собственники получили. По данным администрации, снос дома запланирован на лето 2020 года. До этого работы по демонтажу проводиться не будут.