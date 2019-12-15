Россияне перечислили самые популярные идеи подарков на Новый год

Самыми популярными подарками на Новый год, по мнению россиян, являются парфюмерия и косметика. Кроме того, в рейтинг попали игрушки и сладости.
Для взрослых самые желанные подарки это косметика и парфюмерия — так ответили 27,5% опрошенных банком Хоум Кредит россиян, на втором месте являются новогодние сувениры (24,6%), а затем идут смартфоны и гаджеты (14,5%), сообщается на официальном сайте кредитной организации (банк в каждом федеральном округе провел опрос не менее 100 респондентов). Не против ювелирных украшений оказались 9,5% респондентов, не откажутся от подарка в виде алкоголя 8,4%, а об одежде и обуви заявили лишь 1,2%.
Совсем по-другому выглядит список детских подарков. Почти половина (47%) считают, что лучший подарок для ребенка — это игрушка, сладости назвали четверть опрошенных (24,1%), готовы подарить смартфоны ребенку 9% респондентов.
До сих пор не опередились с выбором подарка для взрослых 35% респондентов, а для детей — 11,7%.
Ранее россияне сообщили, что готовы потратить на Новый год рекордную сумму -19,3 тысячи рублей. Большая часть денег уйдет на подарки (46%) и еду (43%). Остальные траты составят развлечения.