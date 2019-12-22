Власти Украины рассказали, зачем усложняют для своих граждан въезд в Россию

Украинцам объяснили выгоды от нового режима пересечения границы с Россией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о преимуществах введения запрета посещения Российской Федерации украинцам по внутренним паспортам. Недавно украинские власти решили существенно усложнить для своих граждан правила въезда в РФ.

«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — написал высокопоставленный киевский чиновник в своем аккаунте в сети микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев сообщил агентству УНИАН, что с марта 2020 власти Украины планируют запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. В случае если такая мера будет принята, то въехать в Россию граждане Украины смогут только по загранпаспорту, напоминает агентство Nation News.

Данное решение украинских властей одобрил кинорежиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину несколько месяцев назад из России. По словам деятеля культуры, который в РФ был признан виновным в терроризме и отбывал наказание на Ямале, у него не вызывают уважения украинцы, приезжающие в Россию на заработки. Более того, деятель культуры полагает, что такие люди достойны презрения.